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Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров

Дарья Михалина
12:51 21.03.2019
Forbes назвал россиян с наибольшими доходами в 2018 году.
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров
© Фото: Cris Faga, ZUMAPRESS.com , Globallookpress

Журнал Forbes составил список из десяти российских миллиардеров, которые за 2018 год заработали на продаже активов и дивидендов более 11 миллиардов долларов.

Первое место рейтинга занимает основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий. Следом за ним - владелец «Онэксим» Михаил Прохоров. А замыкает тройку лидеров глава НЛМК Владимир Лисин.

Четвертыми и пятыми стали глава «Северстали» Алексей Мордашов и основатель USM Holdings Алишер Усманов.

Кроме того, в рейтинге также значатся глава «Норникеля» Владимир Потанин, президент «Лукойла» Вагит Алекперов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, главный акционер Evraz Роман Абрамович и бизнесмен Сулейман Керимов.

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