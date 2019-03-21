В Москве началась церемония прощания с Юлией Началовой

Сегодня, 21 марта, в 12.00 по московскому времени началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой. Церемония прощания с артисткой проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Проводить певицу в последний путь пришло множество людей - родные и близкие, коллеги по сцене и поклонники таланта Началовой.

«Страшная потеря, как человека, теперь мы никогда не увидим ее рядом, не подержим ее за руку, не услышим ее смех заразительный, не увидим теплый свет ее лучистых глаз, он останется только в нашей памяти», - рассказал «Звезде» бывший концертный директор певицы Константин Сергеев.

Напомним, певица ушла из жизни на 39-м году жизни 16 марта. Причиной смерти Началовой стала остановка сердца, которую спровоцировал обширный воспалительный процесс.

Артистка будет похоронена на Троекуровском кладбище.