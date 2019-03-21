Кабина башенного крана сгорела на стройке в Самаре: видео

Крупный пожар разгорелся на строительной площадке Кошелев-Парка в среду, 20 марта. Там вспыхнул башенный кран.

Кадры с места ЧП в Сети публикуют местные СМИ.

По данным портала 63.RU, в результате инцидента никто не пострадал, а крановщик успел спуститься вниз еще до того, как пламя охватило кран.

В компании «Кошелев» никак не прокомментировали произошедшее. Причина пожара будет установлена после расследования.