СКР и ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района Подмосковья

Сотрудники Следственного комитета РФ и Федеральной службы безопасности проводят обыски в администрации Чеховского района Подмосковья, сообщили «Звезде» в правоохранительных органах Московской области.

«Следователи СК и сотрудники ФСБ проводят обыски в администрации Чеховского района», - сказали в ведомстве.

Обыски проходят в здании на Советской площади с раннего утра. Как добавили в СКР, следователи изымают документацию и электронные носители.

В ведомстве также сообщили, что обыски прошли и в кабинете, и дома у первого замглавы подмосковного Чехова Дмитрия Фриша.

«В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2015 году он подписал договор купли-продажи муниципального здания без торгов и аукциона и незаконно предоставил по указанной сделке рассрочку оплаты на 10 лет», - говорится в сообщении следователей.

Деньги за проданное здание в бюджет так и не поступили, отметили в СКР, размер ущерба установит оценочная экспертиза. Отмечается, что в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.