Эксперт прокомментировал возможное увеличение выплат по ОСАГО в четыре раза

Автор и ведущий программы «Автоликбез» на «Авторадио» Юрий Гейко прокомментировал «Звезде» предложение правительства увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза - с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей - в случае дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

«По-моему все правильно и очень логично, потому что есть разница между увечьями средней тяжести и телесными повреждениями малой тяжести и смертью человека. Естественно мы все ее понимаем, поэтому я удивляюсь как этого не было сделано раньше. Я не особенно вникал в эту тему, разъезжая по дорогам, имея полис ОСАГО, но считаю, что это правильно», - заявил Гейко.

В настоящее время страховые выплаты в размере двух миллионов рублей осуществляются в случае смерти пассажира в общественном транспорте, в то время как при гибели человека в ДТП на личном автомобиле выплачивается не более, чем полмиллиона рублей. Отмечается, что в случае, если поправки будут приняты, изменения вступят в силу с первого января 2020 года.