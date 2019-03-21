Замглавы Минстроя Андрей Чибис стал врио губернатора Мурманской области
Владимир Путин провел рабочую встречу с Андреем Чибисом, в ходе которой информировал его о своем решении.
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Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун, назначив временно исполняющим обязанности главы региона заместителя Андрея Чибиса. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Отмечается, что президент уже провел встречу с политиком.
С 2013 года Андрей Чибис являлся заместителем Минстроя РФ, а также был главным жилищным инспектором.
Ранее экс-глава Мурманской области Марина Ковтун попросила президента России Владимира Путина о своей досрочной отставке.