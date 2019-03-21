Замглавы Минстроя Андрей Чибис стал врио губернатора Мурманской области

Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун, назначив временно исполняющим обязанности главы региона заместителя Андрея Чибиса. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Отмечается, что президент уже провел встречу с политиком.

С 2013 года Андрей Чибис являлся заместителем Минстроя РФ, а также был главным жилищным инспектором.

Ранее экс-глава Мурманской области Марина Ковтун попросила президента России Владимира Путина о своей досрочной отставке.