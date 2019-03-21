Госдума приняла закон об индексации пенсий выше прожиточного минимума

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, сообщается на сайте нижней палаты.

Поправки были внесены в закон «О государственной социальной помощи». Предусматривается единая по РФ методика определения прожиточного минимума пенсионеров. Теперь будет установлена социальная доплата для доведения пенсии до прожиточного минимума для всех регионов, затем будет осуществляться индексация.

Таким образом, благодаря предпринятым мерам материальное обеспечение неработающего пенсионера станет выше уровня прожиточного минимума на сумму индексации ежегодно.

Закон предусматривает перерасчет пенсии по новым правилам с 1 января 2019 года. Такие же методики применят и при расчете выплат малообеспеченным пенсионерам.

В ходе своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что после индексации пенсий в начале 2019 года размер выплат для некоторых россиян превысил прожиточный минимум по региону, после чего им перестали выплачивать соцдоплаты. Глава государства распорядился устранить эту несправедливость.