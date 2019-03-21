Слабых мест нет: что американские бомбардировщики ищут возле границ РФ

Американские бомбардировщики, переброшенные в Великобританию, будут периодически появляться у границ РФ. Их цель - найти уязвимое метро в российской системе ПВО и вскрыть возможности по перехвату. Так считают эксперты программы «Специальный репортаж» на «Звезде».

«Они ищут уязвимое звено, уязвимое место в нашей системе ПВО. Я думаю, что это им не удастся, потому что у нас черных дыр, как это было в 90-е годы, в нашей системе ПВО на сегодняшний день нет», - считает Сергей Липовой, Герой РФ, командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа (2001-2005 гг.).

Кандидат военных наук Михаил Макарук уверен, что на данном этапе бомбардировщики США пытаются узнать возможности российской системы ПВО.

«Вскрыть наши возможности по перехвату, по минимальной высоте, по максимальной высоте, по дальности. Если американцы в это время используют средства подавления радиоэлектронных средств, насколько она эффективна», - уверен Макарук.

США перебросили в Великобританию несколько бомбардировщиков В-52Н Stratofortress, способных нести на своем борту ядерное оружие и крылатые ракеты. Министерство обороны России опубликовало видео сопровождения B-52 над нейтральными водами Балтийского моря.

Против кого США наращивают группировку стратегических бомбардировщиков в Европе? К чему еще могут привести полеты стратегических бомбардировщиков у наших границ? Не пропустите премьеру программы «Специальный репортаж» 21 марта в 18.30 на телеканале «Звезда».

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