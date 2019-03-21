Володин назвал «пустопорожним» решение Украины о санкциях против него

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что решение о введении Украиной в отношении него санкций продиктовано политическим бессилием руководства страны. Об этом сообщает ТАСС.

Володин отметил, что украинские санкции его никак не задевают.

«К ним (санкциям - прим. ред.) можно относиться как к решениям сугубо политическим, причем пустопорожним», - сказал спикер Госдумы.

По словам Володина, в санкциях «нет ни смысла, ни логики».

«Эти пустопорожние решения, основанные на политическом популизме, говорят о бессилии тех, кто их принимает», - заявил он.

Также Володин заметил, что такие решения часто принимаются на основе «каких-то эмоций». Поэтому в них нет предмета, который бы задевал или который бы «можно было просто понять».

«На дурь и глупость нельзя отвечать симметрично», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Киев ввел санкции против Володина, об этом было сообщалось на официальной странице нижней палаты российского парламента в социальной сети Facebook. В нижней палате полагают, что внесение Володина в санкционный список связано с его с принятым Госдумой решением о создании рабочей группы, которая будет проводить анализ нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму и Севастополю за 23 года.

Напомним, в среду президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 848 физических и 294 юридических лиц, которые участвовали в строительстве Крымского моста и в проведении выборов в республиках Донбасса. Также в санкционный список попали те, кто, по мнению властей Украины, якобы причастен к распространению издательской продукции «антиукраинского содержания».