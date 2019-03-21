Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области
Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга и утвердил врио губернатора региона Дениса Паслера.
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Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Об этом российский президент заявил во время встречи с политиком, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Паслер возглавлял правительство Свердловской области (с 2012 по 2016 годы). А с 2017 года он занял пост председателя правления ПАО «Т Плюс».
Напомним, в среду, 21 марта, стало известно, что экс-глава Оренбургской области Юрий Берг обратился к президенту России Владимиру Путину с прошением об отставке.