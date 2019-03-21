Украина ввела санкции против Володина

Украина ввела санкции против председателя Государственной думы Вячеслава Володина из-за его решения о создании рабочей группы по оценке ущерба Крыму во время его нахождения в составе Украины. Об этом говорится на официальной странице Госдумы в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что, по мнению депутатов, внесение председателя Госдумы в санкционный список связано с его высказываниями и в связи с принятым решением о создании рабочей группы, которая будет проводить анализ нанесенного экономического ущерба, который Украина нанесла Крыму и Севастополю за 23 года.

Напомним, 15 марта Володин дал поручение посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины для того, чтобы потребовать их возмещения от Киева. Поручение было дано профильным комитетам Госдумы и госсовета Крыма. На пленарном заседании, которое состоялось в среду, Володин заявил, что будет создана рабочая группа, возглавит ее первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.