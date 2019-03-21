Путин утвердил выплаты пособия на 3-го ребенка на Дальнем Востоке

Владимир Путин подписал указ, согласно которому устанавливается выплата ежемесячного пособия на третьего ребенка для семей с невысокими доходами во всех регионах Дальнего Востока.

Документ опубликован на официальном портале для публикации нормативных правовых актов.

Таким образом, поправки внесены в указ от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации». Он вступает в силу с момента его подписания - 20 марта.

Уточняется, что пособие будет выплачиваться в размере прожиточного минимума ребенка с первого января текущего года.