Опасная ситуация: зачем США перебросили бомбардировщики в Англию

Соединенные Штаты Америки в марте перебросили в Великобританию несколько бомбардировщиков В-52Н Stratofortress, способных нести на своем борту ядерное оружие и крылатые ракеты. По словам экспертов, это является очень тревожным симптомом.

«Шесть бомбардировщиков, которые сейчас базируются в Англии, предназначены для того, чтобы отработать сценарий учений по предотвращению агрессий со стороны высокотехнологичного и развитого противника и нанесению ответного удара», - уверен военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, под ответным ударом подразумевается применение ядерного оружия.

«Появление в Англии B-52 является очень тревожным симптомом, так как говорит о возможных попытках нанесения ядерного удара по территории России. Безусловно, подобного рода инициативы вызовут не только обеспокоенность со стороны России, но и возможное изменение в военной доктрине. Военная доктрина, новая редакция сейчас готовится в недрах Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», - заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в программе «Специальный репортаж» на «Звезде».

Он добавил, что сейчас можно говорить о том, что США создают на территории Европы очень опасную ситуацию, которая усугубляется еще и выходом Штатов из ДРСМД.

Ранее стало известно, что стратегический бомбардировщик Boeing B-52 ВВС США совершил пролет параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации над нейтральными водами Балтийского моря. Самолет не приближался к границам РФ ближе 150 километров и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО.

Против кого США наращивают группировку стратегических бомбардировщиков в Европе? К чему еще могут привести полеты стратегических бомбардировщиков у наших границ? Смотрите премьеру программы «Специальный репортаж» 21 марта в 18.30 на телеканале «Звезда».

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