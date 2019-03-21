Минздрав разработал законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Министерство здравоохранения России завершило разработку законопроекта о продаже крепких алкогольных напитков с 21 года. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС.

Ведомство предлагает внести в закон изменение, по которому будет запрещено продавать алкогольную продукцию с содержанием более 16,5% этилового спирта лицам, которые не достигли возраста 21 года.

В соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции» в России запрещается продавать алкогольную продукцию несовершеннолетним лицам.