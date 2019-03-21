Выплаты по ОСАГО могут увеличить в четыре раза

Правительство выступило с предложением увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза - с 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей - в случае ДТП со смертельным исходом.

Документ обсудят на заседании президентского Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 21 марта.

На сегодняшний день страховые выплаты в размере двух миллионов рублей осуществляются в случае смерти пассажира в общественном транспорте, в то время как при гибели человека в аварии на личном автомобиле выплачивается не более, чем полмиллиона рублей.

В случае принятия поправки изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщает «Парламентская газета».