Синоптики спрогнозировали лето в России теплее обычного

Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на весну и лето в 2019 году. По данным синоптиков, как пишет «Российская газета», будущее лето в России окажется теплее обычного.

Необычно теплый апрель ожидается на севере Урала и в Сибири, а также на Чукотке и востоке СЗФО. Майский воздух будет теплее привычных температур в СЗФО, на севере Приволжского и Уральского округов и Таймыре.

Отмечается, что в июне температура будет выше средних норм на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала, западе Якутии, севере Сибири и в Приморье.

Середина летнего сезона окажется особенно жаркой на российском юге. По-настоящему летние температуры ждут жителей севера Урала и Сибири, где они превысят даже прошлогодние показатели.

Последний летний месяц будет теплым на северо-западе России и в центре, а также на севере Южного и Приволжского федеральных округов, на севере Урала и в Красноярском крае.

Приятная осень, согласно прогнозам синоптиков, придет на юго-запад европейской части нашей страны, в Ростове-на-Дону и Волгограде.