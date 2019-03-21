Погоня со стрельбой: под Иркутском полиция поймала 18-летнего лихача

Вчера, 20 марта, 18-летний житель Вихоревки устроил гонки с полицией. Сотрудники ГИБДД заметили, что у автомобиля Toyota Nadia были неисправны фары, и это привлекло их внимание. По требованию водитель не остановился, и инспекторы были вынуждены преследовать машину нарушителя. Преследуемый начал оторваться от патрульного экипажа и увеличил скорость. Инспекторы сделали предупредительный выстрел в воздух и после начали стрелять по колесам. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате погони машину удалось остановить, а водителя задержать. Оказалось, что у нарушителя не было водительского удостоверения.

Автомобиль поместили на арестплощадку. В отношении задержанного было составлено несколько административных протоколов: за проезд на запрещающий сигнал светофора и управление транспортом без соответствующего права.