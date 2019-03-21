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Кот пришел на заседание гордумы в Архангельске

Василиса Морозова
10:25 21.03.2019
Сессия депутатов Архангельской городской Думы прошла под надзором пушистого кота по кличке Юркот.
Кот пришел на заседание гордумы в Архангельске
© Фото: Сергей Пономарев, ВКонтакте

На очередной сессии Архангельской городской Думы оказался кот, которому депутаты придумали кличку Юркот.

«При этом народные избранники уже дали имя зашедшему гостю — Юркот. Очевидно, что они вспомнили своего бывшего коллегу, ныне депутата Государственной Думы РФ», - говорится в сообщении издания.

Как пишет «Эхо Севера», «пушистого гостя» могли пригласить для того, чтобы он ловил крыс. По информации местной прессы, кот со своей задачей справился успешно. Вредителем оказался лысый грызун.

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