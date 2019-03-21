Минкульт намерен ограничить использование животных в развлекательных целях

Министерство культуры выставило на обсуждение проект постановления правительства с требованиями по использованию животных в развлекательных целях.

Как следует из документа, опубликованного 20 марта на портале проектов нормативных правовых актов, ведомство предлагает внести изменения в порядок содержания животных в зоопарках, зоосадах, цирках, дельфинариях и океанариумах.

Отмечается, что допускается использование животных при создании кино, на выставках, непостоянных цирковых представлениях, лекциях с демонстрацией животных, телесъемках, спортивных соревнованиях, а также в работе с маломобильными группами.

Документ может вступить в силу 1 января 2020 года.