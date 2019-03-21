Глава Мурманской области Марина Ковтун попросила Путина об отставке

Глава Мурманской области Марина Ковтун попросила президента России Владимира Путина о своей досрочной отставке. О намерении уйти с должности губернатор объявила журналистам во время брифинга 21 марта.

«Я попросила президента о досрочной отставке, чтобы тот человек, который придет, успел познакомиться с регионом», - сказала она.

Ковтун напомнила, что проработала губернатором семь лет, и добавила, что «в связи с необходимостью обновления в высших эшелонах власти» она не будет участвовать в следующих выборах главы региона.

«Это решение было трудным, но я уверена, что так будет лучше. Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости», - заключила политик.

На этой неделе, напомним, сменились губернаторы еще в трех российских регионах: в Калмыкии на место Алексея Орлова пришел Бату Хасиков, Республику Алтай вместо Александра Бердникова возглавил Олег Хорохордин, а в Челябинской области на пост Бориса Дубровского пришел Алексей Текслер.