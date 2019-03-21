Россию и Китай связал первый железнодорожный мост через Амур

Российские строители «соединили» две части моста Тунцзян-Нижнеленинское 20 марта в 00.00 по пекинскому времени, проложив между ними последнюю 132-метровую перекладину.

Как сообщило Национальное радио Китая, поперечные конструкции моста будут установлены на днях, тогда произойдет окончательное соединение российско-китайского моста. В начале апреля пройдет праздничная церемония в честь соединения двух частей моста, отмечают китайские СМИ.

Все строительство планируется завершить в июле, сообщил главный инженер моста Ли Хуачао. Поезда по нему пустят уже в течение 2019 года. Через первый железнодорожный мост между РФ и Китаев планируется экспортировать уголь, лесную продукцию, минеральные удобрение и другие товары. Длина моста составила 2,2 км, из которых 300 метров – российская часть.