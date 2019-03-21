Песков поужинал с Траволтой: видео

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел вечер в компании американского актера Джона Траволты на гала-ужине для гостей премии BraVo.

«Песков коротает вечер в компании Джона Траволты», - говорится в сообщении Кремлевского пула РИА.

Звезды Голливуда Джон Траволта и Хелен Миррен посетили российскую столицу и приняли участие в гала-ужине в столичном отеле Ritz Сarlton для лауреатов и гостей премии BraVo в области классического искусства.

«Вчерашний вечер, несомненно, был одним из самых особенных вечеров в моей жизни, а я живу давно. Мне выпала особенная честь - танцевать на сцене Большого с необыкновенной Хелен Миррен. Москва, браво!» - рассказал РИА Новости Траволта.

На ужине в качестве гостей также присутствовали всемирно известный российский танцовщик Сергей Полунин, ирландский музыкант Крис де Бург, американский певец Майкл Болтон, итальянский оперный певец Алессандро Сафина, а также российские исполнители Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие.

Ранее сообщалось, что на Исторической сцене Большого театра Джон Траволта вручил статуэтку в виде скрипичного ключа группе «Земляне» за композицию «Одиночество» для фильма «Пилигрим». Он признался, что является большим поклонником русской культуры, а выйти на сцену Большого - это мечта любого артиста.