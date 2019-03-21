Счетная палата обратится в Генпрокуратуру по факту проверки Минкультуры

Счетная палата РФ собирается обратиться в Генпрокуратуру после проведения проверки использования министерством культуры средств на сохранение культурно-исторического наследия в период с 2016 по 2018 годы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По мнению Счетной палаты, Дирекция предъявляла недостаточные требования к опыту претендентов на участие в госзакупках», - рассказали в пресс-службе Счетной палаты.

Уточняется, что по итогам проверки шесть из одиннадцати проектов нуждаются в доработке, что приведет к затягиванию сроков работ, а также финансовых трат сверх усмотренного.

Кроме того, в ведомстве выявили большое количество нарушений федерального законодательства.

«Дирекция приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн рублей. Всего контрольный орган оценил экономический ущерб и риски ущерба почти в 57 млн рублей», - следует из сообщения.

По каждому нарушению уже было составлено обращение в Генпрокуратуру.