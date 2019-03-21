СМИ: Ким Чен Ын может посетить Россию после неудачного саммита с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может приехать с официальным визитом в Россию после того, как провалились переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Ханое.

Как рассказал на закрытой лекции в южнокорейской столице экс-глава центра по вопросам Кореи ЦРУ Эндрю Ким, северокорейский лидер будет стремиться посетить РФ, чтобы показать миру хорошие отношения Москвы и Пхеньяна на фоне завершившегося досрочно саммита с США. Об этом сообщает The Dong-a Ilbo.

Однако это не означает, что Ким Чен Ын отказался от налаживания диалога с Соединенными Штатами и Китаем.

По данным издания, в марте 2019 года высокопоставленные дипломаты из Северной Кореи уже трижды посетили российскую столицу.

Напомним, саммит США и Северной Кореи во вьетнамском Ханое завершился 28 февраля. В результате него сторонам так и не удалось прийти к общему решению. Глава Министерства иностранных дел КНДР Ли Ен Хо рассказал, что лидер КНДР обратился к американскому президенту с просьбой частично отменить санкции.