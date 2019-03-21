В России проснулись первые клещи: как защититься и избежать укусов

В ряде российских регионов просыпается сезон клещей. Эти паукообразные животные становятся активны, когда температура воздуха достигает плюсовой отметки, снег тает, а воздух становится влажным, сообщает «Российская газета».

Так, некоторые жители Красноярска, Приморского края, Хакасии и Горного Алтая накануне пожаловались, что обнаружили на себе клещей.

В Роспотребнадзоре предупреждают о необходимости прививки против вирусного энцефалита, чтобы избежать инфицирования опасным заболеванием.

При обнаружении клеща на теле следует немедленно его извлечь. Для удобства клещей лучше удалять пинцетом, медленными движениями, чтобы избежать разрыва.

После удаления пораженное место стоит обработать настойкой йода или спиртом. А животное необходимо поместить в банку и сдать для диагностики.

В случае, если человек выкинул клеща и не уверен, является ли животное носителем вируса, не ранее чем через десять дней стоит сдать анализы на антитела клещевого энцефалита. При ухудшении самочувствия необходимо немедленно обратиться к врачу.

В ближайшее время проведется обработка биологическими или химическими веществами различных мест отдыха. Так, владельцам домашних животных следует выгуливать питомцев в местах, в которых уже прошла акарицидная обработка.

При необходимости посещения мест обитания клещей необходимо по возможности носить закрытую одежду и головные уборы.