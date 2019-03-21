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Генпрокурор Украины рассказал о получении от США «списка неприкасаемых»

Василиса Морозова
07:58 21.03.2019
Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что Соединенные Штаты передали властям страны перечень лиц, которых нельзя подвергать преследованию в Незалежной.
Генпрокурор Украины рассказал о получении от США «списка неприкасаемых»
© Фото: ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать правосудие на Украине. Об этом он рассказал американскому телеканалу Hill.TV.

Луценко, занимающий свой пост с мая 2016 года, указал, что это произошло еще во время их первой встречи, назвав это неприемлемым.

«Никто в этой стране, будь то наш президент или наш парламент, не остановит меня от судебных действий в случае совершения преступления», - подчеркнул генпрокурор.

Он также сообщил, что ведомство так и не получило обещанных 4,4 млн долларов, которые были выделены из бюджета США. Отказ в переводе генпрокуратуре Украины этих средств он назвал «довольно странной ситуацией».

В Госдепартаменте прокомментировали заявление Луценко, заявив, что эта информация является «откровенной фальсификацией». Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что не оказывают никакой помощи генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать реформы в секторе правосудия. Однако в итоге Вашингтон решил перенаправить помощь «на более продуктивные проекты».

В посольстве США на Украине заявили, что генпрокурор намерен испортить репутацию Йованович, а его слова лишь «проявление коррупции». Все это «усугубляет решимость» США помочь Украине побороть взяточничество.

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