Генпрокурор Украины рассказал о получении от США «списка неприкасаемых»

Украинский генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать правосудие на Украине. Об этом он рассказал американскому телеканалу Hill.TV.

Луценко, занимающий свой пост с мая 2016 года, указал, что это произошло еще во время их первой встречи, назвав это неприемлемым.

«Никто в этой стране, будь то наш президент или наш парламент, не остановит меня от судебных действий в случае совершения преступления», - подчеркнул генпрокурор.

Он также сообщил, что ведомство так и не получило обещанных 4,4 млн долларов, которые были выделены из бюджета США. Отказ в переводе генпрокуратуре Украины этих средств он назвал «довольно странной ситуацией».

В Госдепартаменте прокомментировали заявление Луценко, заявив, что эта информация является «откровенной фальсификацией». Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что не оказывают никакой помощи генеральной прокуратуре, но ранее пытались поддержать реформы в секторе правосудия. Однако в итоге Вашингтон решил перенаправить помощь «на более продуктивные проекты».

В посольстве США на Украине заявили, что генпрокурор намерен испортить репутацию Йованович, а его слова лишь «проявление коррупции». Все это «усугубляет решимость» США помочь Украине побороть взяточничество.