СМИ: владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Российская компания S7, которая входит в группу S7 и владеет плавучим космодромом «Морской старт», намерена приостановить выполнение заключенного два года назад контракта на производство 12 ракет-носителей «Зенит» на украинском предприятии «Южмаш».

«Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение "Южмаш" о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта», - сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в ракетно-строительной отрасли.

Эту информацию агентству также подтвердили в S7. В свою очередь в «Южмаше» отказались комментировать ситуацию.

Тем не менее, уточняется, что на настоящий момент контракт считается действительным.