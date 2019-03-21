Власти Новой Зеландии ввели запрет на полуавтоматическое оружие

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны, сказано в заявлении новозеландского правительства.

В сообщении сказано, что спустя 72 часа после террористического акта в Крайстчерче кабмин Новой Зеландии принял решение пересмотреть закон. Через шесть дней после атаки новозеландские власти объявили «о запрете на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии». Под запрет попали также приспособления, с помощью которых можно переделать оружие в полуавтоматическое военного образца, а также магазины большой емкости.

«Все виды полуавтоматического оружия, которые были использованы во время теракта в пятницу, 15 марта, будут запрещены», - говорится в заявлении.

Министры также поручили разработать схему выкупа подобного типа оружия у владельцев. Исключение сделают только для использования его в фермерских общинах для борьбы с вредителями и на спортивных соревнованиях, а также для сотрудников полиции и военных.

Владельцы такого оружия могут сдать его правоохранителям. Окончательные поправки в законодательство будут приняты в ходе ближайших парламентских заседаний.

«Мы вводим переходные меры для владельцев, чтобы они сдавали свое оружие полиции, где оно будет храниться до того, как будут объявлены условия его выкупа», - сказал министр полиции Новой Зеландии Стюарт Нэш.

Напомним, вооруженные люди устроили стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч, в результате которой погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Один из нападавших вел в соцсетях трансляцию атаки, которую премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом. Сейчас 28-летний Брентон Таррант, один из нападавших, находится под стражей.