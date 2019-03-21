Мощная волна смыла и покалечила туристку на Бали: видео

На Бали на видео был зафиксирован момент, как огромная волна испортила туристке фотосессию у моря. Возле самого обрыва волна снесла девушку, которая позировала на камне, стоя спиной к воде.

Она позировала в бледно-розовом платье, расправив руки в стороны. Как вдруг сзади поднялась мощная волна и накрыла ее вместе с ее фотографом, который в этот момент снимал видео.

На следующем видеоролике, опубликованном в Twitter, видно, что девушка сильно пострадала. На кадрах видно, как она сидит в мокром платье на стуле и мужчина омывает водой ее раны.

«Все могло кончиться намного хуже, ей повезло», - пишут пользователи под кадрами.

Ранее сообщалось, что ученые из Оксфорда и Эдинбурга воссоздали в лаборатории так называемую «волну-убийцу» или волну Дропнера. Такая волная может возникнуть неожиданно и достичь 25-30 метров в высоту, разрушая корабли и строения.