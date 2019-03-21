Циклон «Идай» уничтожил город в Мозамбике: кадры с беспилотника

Опубликовано видеозапись с беспилотника, на которой видны последствия циклона «Идай», обрушившегося на Мозамбик 14 марта. Стихия практически уничтожила четвертый по величине город в стране – Бейра.

Согласно данным Международной федерации Красного Креста, уничтожено 90% портового города. На кадрах показан разрушенный циклоном район де Байша в Бейре.

Тропический циклон «Идай» привел к паводкам, разрушившим дома и вызвавших перебои с подачей электричества в нескольких странах на юго-восточном побережье Африки. В результате стихии уже пострадали миллионы людей в Мозамбике, Малави и Зимбабве. Число погибших и пропавших без вести исчисляется сотнями. По последним данным, после вызванных циклоном наводнений в Мозамбике уже погибли 200 человек. Об этом сообщает AFP.

Президент Мозамбике Филипе Ньюси заявил ранее, что, по данным ООН, «Идай» мог унести жизни до 1000 человек. С 20 марта в Мозамбике начались три дня национального траура по сотням жертв циклона «Идай», одного из самых разрушительных тропических штормов в Южной Африке за последние десятилетия.