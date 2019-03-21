Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Китае клонировали гениальную собаку-детектива

Валентина Пескова
05:52 21.03.2019
Ученым удалось клонировать овчарку, раскрывшую десятки преступлений.
В Китае клонировали гениальную собаку-детектива
© Фото: pixabay.com

Китайские ученые-биотехнологи клонировали собаку-детектива, на счету которой десятки раскрытых преступлений, включая убийства. Министерство общественной безопасности страны заплатило за клонирование большие деньги, однако гарантии, что новый пес унаследует навыки предыдущего, им никто не дает.

Щенку уже исполнилось два месяца, ему дали имя Куньсунь, сообщает The China Daily. А его «прототипом» является семилетняя овчарка Хуахуаньмы. Необычная хвостатая полицейская работает в Юньнане и считается там лучшим четвероногим детективом. Для того, чтобы обучить собаку таким навыкам, как у Хуахуаньмы, требуется от четырех до пяти лет и стоит около полумиллиона юаней - это около 4,7 миллиона рублей. Поэтому Министерство общественной безопасности Китая, которое финансировало проект, решило, что талантливую собаку будет проще воссоздать. Cтоимость операции не раскрывается.

Ученые биотехнологической компании Beijing Sinogene Biotechnology Co Ltd и специалисты Юньнаньского сельскохозяйственного университета изъяли образец кожи полицейской собаки, вырастили из клеток эмбрион и имплантировали его самке породы бигль. В положенный срок суррогатная мать родила щенка весом 540 г и длиной 23 см.

Обучение Куньсуня начнется, когда щенку исполнится 75 дней. С ним будет заниматься тренер Хуахуаньмы, который имеет 33-летний опыт работы с полицейскими собаками. Маленький ученик уже прибыл на базу полицейских собак и быстро адаптировался к новому месту, продемонстрировав дружелюбие и привязавшись к встретившим его людям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.03.2019, 04:49
МИД РФ обвинил Польшу в регулярной фальсификации истории Второй мировой
Дата21.03.2019, 05:25
Военные освобождают реку на Алтае от «ледяного плена» мощными взрывами: видео
Дата20.03.2019, 08:09
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу с мировым рекордом
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.03.2019, 21:01
Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:55 Спорт
Видео
Представлен дизайн факела Олимпиады-2020
05:51 В стране и мире
NASA нашли на Марсе человекоподобную «мумию»
05:27 В стране и мире
Видео
Футболистка сборной Украины ударила кулаком в лицо тренера во время матча: видео
05:20 Армия
Видео
БМП грязи не боятся: в Кубинке стартовал отбор конкурса «Суворовский натиск»
04:51 В стране и мире
Видео
Женщина с младенцем чуть не погибла в огне из-за «желтых жилетов» в Париже
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове
Собчак и Богомолов впервые вместе вышли в свет
Видео
Беркова пришла в себя и раскрыла причины госпитализации
Тяжело заболевшая Ваенга отменила все концерты
Видео
Американцы в шоке: россиянин спас собак из ледяного озера в США
Подопечный Началовой заявил, что у нее был рак
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.