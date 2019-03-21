В Китае клонировали гениальную собаку-детектива

Китайские ученые-биотехнологи клонировали собаку-детектива, на счету которой десятки раскрытых преступлений, включая убийства. Министерство общественной безопасности страны заплатило за клонирование большие деньги, однако гарантии, что новый пес унаследует навыки предыдущего, им никто не дает.

Щенку уже исполнилось два месяца, ему дали имя Куньсунь, сообщает The China Daily. А его «прототипом» является семилетняя овчарка Хуахуаньмы. Необычная хвостатая полицейская работает в Юньнане и считается там лучшим четвероногим детективом. Для того, чтобы обучить собаку таким навыкам, как у Хуахуаньмы, требуется от четырех до пяти лет и стоит около полумиллиона юаней - это около 4,7 миллиона рублей. Поэтому Министерство общественной безопасности Китая, которое финансировало проект, решило, что талантливую собаку будет проще воссоздать. Cтоимость операции не раскрывается.

Ученые биотехнологической компании Beijing Sinogene Biotechnology Co Ltd и специалисты Юньнаньского сельскохозяйственного университета изъяли образец кожи полицейской собаки, вырастили из клеток эмбрион и имплантировали его самке породы бигль. В положенный срок суррогатная мать родила щенка весом 540 г и длиной 23 см.

Обучение Куньсуня начнется, когда щенку исполнится 75 дней. С ним будет заниматься тренер Хуахуаньмы, который имеет 33-летний опыт работы с полицейскими собаками. Маленький ученик уже прибыл на базу полицейских собак и быстро адаптировался к новому месту, продемонстрировав дружелюбие и привязавшись к встретившим его людям.