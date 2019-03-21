NASA нашли на Марсе человекоподобную «мумию»

Эксперты NASA утверждают, что их марсоход нашел и сфотографировал похожую на фигуру человека «мумию» на Марсе.

Кадр с похожим на человека объектом сделал робот космического агентства Opportunity. На фото Google Earth действительно можно рассмотреть похожий на человеческий силуэт с массивным телом, двумя ногами, рукой, по длине близкой к человеку, и очертаниями головы. Кадр опубликовало издание Daily Star.

Пользователи Сети выдвинули разные версии, объясняющие увиденное: кто-то предположил, что на Марсе жили человекоподобные существа еще до зарождения жизни на Земле, другие решили, что это «живая» статуя, третьи утверждают, что показанный объект - труп какого-то существа.

При всей разнице мнений интернет-пользователи соглашаются с тем, что на Марсе, вероятно, когда-то были условия, приемлемые для жизни живых существ, однако учеными этот факт не подтвержден.