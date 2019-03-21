Футболистка сборной Украины ударила кулаком в лицо тренера во время матча: видео

Скандальный инцидент произошел во время матча высшей лиги чемпионата Украины по футзалу среди женщин.

В игре между IMS-НУХТ и «Будстар-НПУ» спортсменка из IMS-НУХТ и сборной Украины Анна Сидоренко неожиданно ударила тренера другой команды Александра Ратича.

Это произошло на 17 минуте встречи, после чего спортсменку удалили, пишет «Апостроф».

На кадрах видно, как Ратич проходит мимо Сидоренко, которая хотела сбросить мяч. Девушка резко ударила тренера по лицу и как ни в чем ни бывало вернулась к мячу. При этом сам Ратич никак не отреагировал.

Причины конфликта неизвестны. Встреча закончилась победой IMS-НУХТ.