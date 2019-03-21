Кроссовер Skoda Karoq начнут производить в России

Компания Skoda расширяет линейку своих моделей, которые производятся в России. Теперь к ним присоединится компактный кроссовер Skoda Karoq.

Сборка автомобилей этой модели начнется уже со второй половине текущего года на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Как сообщил председатель совета директоров Skoda Auto Бернхард Майер, к концу 2019 года стартуют и продажи Skoda Karoq в России. Правда, информация о доступных комплектациях пока не разглашается.

Известно, что покупателям предложат как переднеприводные модели, так и автомобили с полным приводом. Стоимость авто в минимальной комплектации составит 1,25 миллиона рублей. Впервые Karoq был представлен в 2017 году на автосалоне во Франкфурте.