Женщина с младенцем чуть не погибла в огне из-за «желтых жилетов» в Париже

Крупный пожар произошел в одном из банков на Елисейских полях в Париже. Заведение располагалось на первом этаже жилого дома, но пламя грозило распространиться на верхние шесть этажей. Прибывшие на место пожарные начали борьбу с огнем, когда в окне на третьем этаже показалась девушка с грудным ребенком.

Женщина попыталась привлечь внимание пожарных, помахав им рукою. Однако, судя по видео, проходившие мимо парижане были напуганы гораздо больше, чем находившаяся в ловушке. Люди в панике кричали девушке, чтобы она поскорее постаралась найти выход из горящего здания.

Как сообщает АР, в итоге пострадавшую и ее девятимесячного ребенка благополучно вызволили из огня спасатели.

Виновниками инцидента, произошедшего 16 марта, стали протестанты из числа «желтых жилетов». Они атаковали банк Tarneaud, результате ЧП незначительные ранения получили 11 человек, включая двоих пожарных.