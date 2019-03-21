Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Женщина с младенцем чуть не погибла в огне из-за «желтых жилетов» в Париже

Валентина Пескова
04:51 21.03.2019
Увидев девушку в окне, прохожие в панике кричали, советуя ей поскорее выбираться из горящего здания.
© Видео: Actu Médias, YouTube © Фото: CCastaner, Twitter

Крупный пожар произошел в одном из банков на Елисейских полях в Париже. Заведение располагалось на первом этаже жилого дома, но пламя грозило распространиться на верхние шесть этажей. Прибывшие на место пожарные начали борьбу с огнем, когда в окне на третьем этаже показалась девушка с грудным ребенком.

Женщина попыталась привлечь внимание пожарных, помахав им рукою. Однако, судя по видео, проходившие мимо парижане были напуганы гораздо больше, чем находившаяся в ловушке. Люди в панике кричали девушке, чтобы она поскорее постаралась найти выход из горящего здания.

Как сообщает АР, в итоге пострадавшую и ее девятимесячного ребенка благополучно вызволили из огня спасатели.

Виновниками инцидента, произошедшего 16 марта, стали протестанты из числа «желтых жилетов». Они атаковали банк Tarneaud, результате ЧП незначительные ранения получили 11 человек, включая двоих пожарных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.03.2019, 04:49
МИД РФ обвинил Польшу в регулярной фальсификации истории Второй мировой
Дата21.03.2019, 05:25
Военные освобождают реку на Алтае от «ледяного плена» мощными взрывами: видео
Дата20.03.2019, 08:09
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу с мировым рекордом
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.03.2019, 21:01
Представлен облик салона новейшего лайнера Ил-96-400М
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:55 Спорт
Видео
Представлен дизайн факела Олимпиады-2020
05:51 В стране и мире
NASA нашли на Марсе человекоподобную «мумию»
05:27 В стране и мире
Видео
Футболистка сборной Украины ударила кулаком в лицо тренера во время матча: видео
05:20 Армия
Видео
БМП грязи не боятся: в Кубинке стартовал отбор конкурса «Суворовский натиск»
04:51 В стране и мире
Видео
Женщина с младенцем чуть не погибла в огне из-за «желтых жилетов» в Париже
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове
Собчак и Богомолов впервые вместе вышли в свет
Видео
Беркова пришла в себя и раскрыла причины госпитализации
Тяжело заболевшая Ваенга отменила все концерты
Видео
Американцы в шоке: россиянин спас собак из ледяного озера в США
Подопечный Началовой заявил, что у нее был рак
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.