МИД РФ обвинил Польшу в регулярной фальсификации истории Второй мировой

Власти Польши постоянно фальсифицируют хронику Второй мировой войны, игнорируют историческую летопись событий, организовывают мероприятия, приуроченные к годовщине начала войны без участия России. Об этом сообщил МИД РФ.

Ведомство прокомментировало желание Польши организовать в сентябре 2019 года мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны в виде встречи «союзников и партнеров» Варшавы из стран ЕС и НАТО без участия России.

«Свой замысел польские власти обосновывают некими "современными реалиями", игнорируя историческую логику. Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено», - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что такое решение Польши - еще один факт, доказывающий «искривленное мировоззрение польской администрации», которая следует сиюминутным «приоритетам», тем самым фальсифицируя факты Второй мировой войны и поствоенного периода.