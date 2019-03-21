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МИД РФ обвинил Польшу в регулярной фальсификации истории Второй мировой

Дарья Муромова
04:49 21.03.2019
Ведомство прокомментировало желание Польши организовать в сентябре 2019 года мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны в виде встречи «союзников и партнеров» Варшавы из стран ЕС и НАТО без участия России.
МИД РФ обвинил Польшу в регулярной фальсификации истории Второй мировой
© Фото: Leonid Faerberg, Global Look Press

Власти Польши постоянно фальсифицируют хронику Второй мировой войны, игнорируют историческую летопись событий, организовывают мероприятия, приуроченные к годовщине начала войны без участия России. Об этом сообщил МИД РФ.

Ведомство прокомментировало желание Польши организовать в сентябре 2019 года мероприятия в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны в виде встречи «союзников и партнеров» Варшавы из стран ЕС и НАТО без участия России.

«Свой замысел польские власти обосновывают некими "современными реалиями", игнорируя историческую логику. Вопреки бесспорно решающему вкладу нашей Родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков, для России в этой схеме место не предусмотрено», - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что такое решение Польши - еще один факт, доказывающий «искривленное мировоззрение польской администрации», которая следует сиюминутным «приоритетам», тем самым фальсифицируя факты Второй мировой войны и поствоенного периода.

«Пусть это останется на совести нынешних польских властей», - заключили в ведомстве.

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