В ЛНР рассказали об эпидемии в ВСУ

Из-за антисанитарных условий жизни бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Только за последние четыре дня в лечебные учреждения поступило более 50 военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады», - заявил Марочко.

Основной причиной заражения, по словам представителя ЛНР, стали неудовлетворительные условия проживания бойцов, при этом ситуация не улучшается.

Также Марочко добавил, что командир 25-й бригады создал невыносимые условия службы своим подчиненным.