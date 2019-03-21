Эксперт оценил последствия прекращения поставок жизненноважных лекарств в Россию

Крупная японская фармацевтическая компания с апреля решила прекратить поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор. Как уточнили в ведомстве, все три лекарства входят в список жизненноважных. Впрочем, дефицита в аптеках быть не должно, это пояснил «Звезде» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

«Причина скорее всего носит чисто внутренний характер. Компания, видимо, посчитала, что им невыгодно заниматься данными препаратами, продавать их на территории России. Продукция эта очень старая, применяется очень давно, имеет массу препаратов-дженериков, аналогов очень много. Это и прямые аналоги, в том числе российского и зарубежного производства. То есть у потребителя будет возможность выбрать то, что им подходит и с точки зрения бюджета, и с точки зрения внутренних предпочтений. Ну и в случае необходимости можно подобрать замену из других фармакотерапевтических групп», - рассказал эксперт.

Напомния, японская компания Taleda объявила, что с апреля этого года она не будет поставлять в Россию препараты Амитриптилин Никомед (антидепрессант), Метронидазол Никомед (лекарство против инфекций), Атенолол Никомед (средство от артериальной гипертензии, стенокардии, аритмии).

Ранее Росздравнадзор отозвал из российских аптек сразу два вида лекарств от кашля. После тщательных испытаний выяснилось побочное действие - препараты нарушали сердечный ритм.