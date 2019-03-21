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Глава «Нафтогаза» решил запастись российским топливом

Валентина Пескова
03:42 21.03.2019
По словам главы компании, десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает в этом году.

Транзит российского газа через Украину будет прекращен 1 января 2020 года. Так считает глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

В 2019 году истекает десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом». Теперь Киев пребывает в панике: кому будет нужна их газо-транспортная система в принципе, что они будут перекачивать и с чего зарабатывать?

Ранее министр энергетики России Александр Новак говорил, что Москве невыгоден транзит газа через территорию Украины. По его словам, из-за устаревшей газотранспортной системы украинское направление обходится в два с половиной раза дороже других маршрутов, таких, как «Ямал - Европа» или «Северный поток-1». Уже не говоря о том, что буквально накануне в Турции соединили наземную и морскую часть Турецкого потока - газопровода, который подаст российские углеводороды прямо на юг Европы.

При этом в «Нафтогазе» уже подсчитали, как Украине пережить будущую зиму, если газовый поток из России иссякнет. Для этого решили заранее закачать в хранилища на три миллиарда кубометров газа больше, чем обычно. Однако, что делать дальше никто не знает. О настроениях, царящих в Киеве, может свидетельствовать и эскапада Олега Ляшко.

«Людей выселяют из домов, забирают у них квартиры, а вы продолжаете эти дурные решения принимать. Из-за ваших дебильных решений на 30% возросла задолженность за коммуналку. Отмените решение правительства о повышении цен на газ и продлении контракта с Коболевым», - кричал Ляшко.

Лидер радикальной партии 20 марта сорвал заседание правительства. Он ворвался в зал и устроил скандал, требуя не продлевать контракт с главой «Нафтогаза».

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