Зеленский назвал условия отказа от президентских выборов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал об условиях отказа от своего участия в выборах.

По его словам, он был бы готов сойти с президентской гонки, уступив место лидеру украинской группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку в случае его выдвижения в кандидаты.

«Если бы Слава был, я бы уступил ему. Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо - давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями», - цитируют Зеленского «Украинские новости».

Напомним, 31 марта на Украине пройдут президентские выборы, а на осень этого года запланированы парламентские. Вакарчук ранее заявлял о своем неучастии в выборах, однако пообещал работать над тем, чтобы «проевропейские силы победили».