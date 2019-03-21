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Москалькова рассказала о здоровье и условиях содержания Вышинского

Валентина Пескова
03:14 21.03.2019
В Киеве прошло заседание кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по делу журналиста Кирилла Вышинского.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вернулась из Киева, где присутствовала на заседании кассационного уголовного суда Верховного суда Украины по делу Кирилла Вышинского. По прилете в Москву в аэропорту она пообщалась со «Звездой» и рассказала, в каких условиях содержится руководитель портала «РИА Новости Украина».

По словам уполномоченной, большим успехом заседания был момент, когда Вышинскому позволили выйти из так называемого «аквариума» (бокса), и занять место за столом рядом со своим адвокатом.

«В это время у меня была возможность пообщаться с ним, причем, общение было достаточно обширное. И о состоянии здоровья, и об условиях содержания под стражей, и о дальнейших его планах на защиту. Очень важно, что на заседание пришел отец Кирилла, и у него тоже была возможность обняться и пообщаться с сыном. Это было первое такое близкое общение», - рассказала Москалькова.

Уполномоченная по правам человека также рассказала и еще об одном положительном моменте: Вышинского перевели в другую камеру, с более комфортными условиями содержания. В предыдущей у него не было света, а также отсутствовало спальное место, матрас и постельные принадлежности.

«Я уже получила фотографии этой камеры, Кирилл сказал, что она нормальная. А его папа сказал, что это же "трехзвездочный отель" по сравнению с тем, что было. Он с чувством юмора. Еще нужно сказать, что когда было принято решение освободить его из бокса в зале суда, охранники настолько волновались, что потеряли ключи. Пришлось еще минут пять подождать, чтобы найти ключ, открыть бокс и Кирилла выпустить.  А вторым важным моментом судебного процесса было обращение адвокатов к суду рассматривать не тремя судьями верховного суда жалобу на апелляцию, которая отклонила вопрос о незаконном задержании, а большим составом судей Верховного суда Украины. И суд долго советовался, ушел на длительное время, но вышел с положительным решением и удовлетворил ходатайство защиты. Таким образом у нас появляются шансы на объективное и демократичное рассмотрение этого вопроса», - сказала Москалькова.

Что касается самого журналиста, то он выразил уверенность в том, что в скором времени дело, открытое в его отношении, развалится.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене.

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