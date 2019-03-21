Лидер «Ночных волков» попал под санкции Украины

Лидера международного мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, более известного как Хирург, президент Украины Петр Порошенко внес в санкционный список страны.

Исходя из документа, опубликованного на официальном сайте Порошенко, Хирург временно ограничен в праве пользоваться и распоряжаться его имуществом на Украине. Также ему запрещен вывод капиталов за пределы Незалежной и въезд в страну.

Данные санкции введены на три года.