Врач Началовой рассказал о финансовых трудностях певицы

Врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров рассказал о ее непростом финансовом положении. Напомним, артистка скончалась 16 марта в результате остановки сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.

По словам Шурова, Началова жила очень скромно, так как долгое время не пользовалась популярностью в российском шоу-бизнесе.

Из-за финансовых проблем певице приходилось зарабатывать рекламой в своем аккаунте в Instagram, а элементы роскоши остались у Юлии еще со времен замужества.

«Например, она размещала на страничке в соцсети рекламу ресторана, чтобы бесплатно там отметить день рождения дочери. По бартеру сотрудничала и с салонами красоты», - цитируют «Известия» доктора.

Шуров добавил, что в клинике Началова тоже лечилась бесплатно, потому что «ей не с чего платить». На похороны, которые пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище, больница также бесплатно предоставит машину скорой помощи, которая будет дежурить во время траурной церемонии.