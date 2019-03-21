«Навязчивый акт дарения»: зачем в Третьяковке появился голый мужчина

Перформанс в Третьяковской галерее - это навязчивый акт дарения собственных произведений искусства современных художников. Так пояснил «Звезде» инцидент раздевания мужчины до трусов в зале Михаила Врубеля один из организаторов этого несанкционированного мероприятия - режиссер-художник Александр Столинский.

В то время, когда неизвестный мужчина, на котором осталось лишь нижнее белье, стоял у полотна «Христос в Гефсиманском саду», а позже прошелся по другим залам, привлекая внимание своим неуместным для Третьяковки видом, люди, которые называют себя современными художниками, развешивали по галерее свои работы.

«Мы делали это аккуратненько, чтобы ни в коем случае не повредить нашу дорогую и любимую Третьяковскую галерею, которую мы, как современные художники, очень уважаем. Она научила нас работать с краской, со светом, в общем, со всем, что нужно современному художнику», - сказал Столинский.

Главного героя перформанса Столинский назвал «золотым тельцом», потому что он был покрашен в золотисто-бронзовую краску и сам являлся статуей, которую «могли выставить в Третьяковской галерее».

На вопрос почему был выбран именно зал Врубеля, Столинский сказал, что «это наш человек» и предложил сравнить полотна русского живописца с картинами современных художников, которые принесли в дар Третьяковской галерее свои работы.

Как отметил Столинский, организаторы перформенса принесли извинения пресс-секретарю галереи за то, что им позволили совершить «акт арт-вандализма без материального, физического и чувственного ущерба».

Напомним, «золотого тельца» уже разыскивает столичная полиция.