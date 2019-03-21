Пилота истребителя катапультировало при взлете во Франции

Взлет одного из французских истребителей Rafale с военной базы Сен-Дизье в во Франции закончился непредвиденным инцидентом.

В то время, когда самолет отрывался от земли, неожиданно сработало катапультирующее устройство, после чего 64-летнего напарника летчика выбросило на взлетно-посадочную полосу. Мужчина получил тяжелые травмы спины и был госпитализирован. Как пишет Le Рarisien, у первого пилота также зафиксированы ранения - ему порезало руки осколками стекла кабины.

Полиция расследует причины инцидента.