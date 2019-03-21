В Москву прислали посылки из США со снарядами Второй мировой

Работники почтовых отделений в Троицком и Новомосковском административных округах при проверке посылок из США обнаружили в них снаряды для авиационной пушки времен Великой Отечественной войны.

Как пишет «Интерфакс», прибывший на место взрывотехник установил, что в посылках находятся снаряды от авиационной пушки М4, датированные 1943 годом.

«Один снаряд был пустым, а второй заряжался в пушку, но им не стреляли. На втором снаряде был взрыватель», - цитирует источник «Интерфакс».

В настоящее время боеприпасы направлены на исследование, проводится проверка. Личности отправителя и адресата установлены.