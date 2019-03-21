Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове

Президент Украины Петр Порошенко в опубликованной агитационной брошюре в преддверии выборов выдал фотографии девятилетней давности со строительства станции «Обводной канал» в Санкт-Петербурге за кадры возведения метро «Державинская» в Харькове.

Примечательно, что днем ранее, 20 марта, Порошенко пожаловался на то, что Россия не дает развиваться киевскому метрополитену.

Кадры брошюры с фотообманом разместил у себя в Facebook один из участников строительства метро в Санкт-Петербурге и автор оригинальных фото Александр Попов.

«Если кратко, то Петро украл мою фотографию со строительства станции «Обводный Канал» в Санкт-Петербурге», - написал Попов.

Отмечается, что на фото, опубликованном в брошюре, на самом деле изображен финиш ТПМК для наклонного хода, потому что станция в Санкт-Петербурге глубокого заложения, а в Харькове - мелкого.

«Ну право, какие мелочи, подумаешь наврал своим избирателям в очередной раз», - сетует Попов.

Автор фото отмечает, что последняя станция «Победа» была построена в Харькове 25 августа 2016 года.