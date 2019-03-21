Умер актер театра Моссовета Анатолий Адоскин

В Москве на 92-м году ушел из жизни народный артист РФ, актер театра имени Моссовета Анатолий Адоскин.

Дата и время прощания будут сообщены позднее, говорится на сайте театра.

Анатолий Адоскин родился в 1927 году в Москве. Еще ребенком он много общался с актерами МХАТ и Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, так как жил со многими из них в одном доме.

В 1948 году Адоскин окончил студию при театре Моссовета и был приглашен в труппу. В 1961 году он ушел в театр «Современник», но уже в 1968-м вернулся обратно, исполнив роли в десятках спектаклей.

Адоскин принимал участие и в съемках кинофильмов. Дебютировал он в картине «Два капитана» в роли Вали Жукова. Всенародную известность получил после следующих киноработ: следователь Николай Нелюдов в фильме «Братья Карамазовы», Вадим Дементьев в «Девчатах», Анатолий Сидоров в «Семь стариков и одна девушка».