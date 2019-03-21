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Органы опеки попытались забрать ребенка у девушки-инвалида в Магнитогорске

Игорь Балдин
00:58 21.03.2019
Когда девушка родила дочь, ей предложили отказаться от малышки, поскольку она якобы не сможет воспитывать девочку.

В Магнитогорске у девушки-инвалида родилась дочь, однако надежды матери на новую жизнь тут же разрушились. Органы опеки не захотели отдавать ей новорожденного ребенка.

Сама девушка всю жизнь борется за право на счастье. Она выросла в детском доме, хорошо училась в школе, но на работу смогла устроиться только дворником: из-за инвалидности. А теперь из-за нее же органы опеки пытаются лишить сироту родительских прав.

Алена, сама не знавшая родительского тепла, мечтала стать матерью. 4 марта на свет появилась ее долгожданная дочь. А десять дней спустя к ней в палату пришли представители местного отдела опеки и предложили отказаться от ребенка, поскольку Алена - инвалид.

«Говорят, что я - инвалид второй группы, говорят, якобы я недееспособна. И боятся мне давать. А у меня группа дееспособности и рабочая группа. То есть я могу самостоятельно жить, самостоятельно кушать и готовить, все могу делать самостоятельно», - говорит Алена.

После началось страшное: мать не стали пускать в палату к ребенку, якобы по распоряжению органов опеки. Диалог с защитниками прав детей и родителей не сложился: от комментариев в органах опеки отказались.

На защиту Алены встал ее родной брат, Сергей. Он обратился к местному омбудсмену и в СМИ.

«Изучив все бумаги, я сделал вывод, что по законодательству РФ в данном случае это является похищением ребенка. И это со стороны органов опеки. То есть у них ни комиссий, ни решения суда - ничего толком не было», - говорит Сергей Антипин.

Детский омбудсмен подключил юристов, а те объяснили опеке: инвалидность - не основание для лишения родительских прав.

«Мы продолжим проверочные мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства возникновения этой ситуации, кто каким образом среагировал и откуда такая ситуация возникла», - пояснила  Ирина Буторина, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области.

После того, как с представителями опеки поговорили юристы, мать, наконец, пустили к дочери. Уже в понедельник они смогут вернуться домой.

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