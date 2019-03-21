ВВС США заявили о разработке имитирующих российский Су-57 целей

ВВС США может начать разработку воздушных целей, которые будут способны имитировать российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

Военно-воздушное министерство Соединенных Штатов разместило запрос для поиска возможных подрядчиков, которые создадут воздушные цели, имеющие характеристики таких «продвинутых самолетов противников», как российский Су-57 и китайские J-20 и FC-31.

Целью данного запроса, исходя из сообщения ВВС США, является поиск источников, которые могут «разработать, интегрировать, сконструировать, опробовать и произвести доступный комплект технических решений и снаряжения воздушных целей, способных в достаточной степени достоверно имитировать продвинутые самолёты противника (Су-57, J-20 и FC-31)».

ВВС США собираются провести анализ рынка и найти исполнителей, которые обладают нужными технологиями и средствами для реализации данного задания.

Эти мишени должны управляться дистанционно и уметь самостоятельно совершать посадку в том случае, если их не уничтожили. Прослужить такие разработки должны как минимум десять полетов с 30 часами полетного времени до того, как их собьют.

Также их возможности должны позволять имитировать технологические характеристики российского и китайских истребителей.